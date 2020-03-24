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Fenerbahçeli yıldıza çifte talip!

'nin bu sezon sakatlıklardan dolayı daha çok stoper bölgesinde değerledirdiği Brezilyalı 'a ülkesinin takımlarından ve 'den talip oldu. Jailson, 2018 yılında Gremio'dan Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 09:32 ABONE OL
Fenerbahçeli yıldıza çifte talip!

Bu sezon 21 maçta stoperde görev yapan Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'a iki talip birden çıktı. İlk teklif ülkesi Brezilya'dan geldi. Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians, Jailson için menajeri ile temasa geçti. Fenerbahçe'ye teklif edilmesi düşünülen rakamın ise 6 milyon Euro olduğu ifade ediliyor. Diğer teklif ise Çin'de önceki sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Shanghai SIPG takımından geldi.



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Ancak Çin kulübünden gelen teklifin miktarı belirtilmedi. Bu sezon 29 resmi maçta görev yapan Jailson, bunların 21'inde stoper oynadı.

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Fenerbahçeli yıldıza çifte talip!
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