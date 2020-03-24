Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'dan Fatih Terim mesajı

Galatasaray takım kaptanı Selçuk İnan, corona virüsü (COVID-19) testleri pozitif çıkan teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak hakkında açıklamalarda bulundu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Selçuk İnan, Terim ve Albayrak için duygu dolu ifadeler kullandı.

Albayrak için, "Yıllardır bizimle birlikte kader birliği yapan, her daim ihtiyacımızı fedakârca karşılamaya çalışan Abdurrahim Abi'mizin ve eşinin yeniden, güzel günlerde bizimle birlikte olacağına inancım sonsuz" diyen İnan; Terim için ise, "Şimdi, sizin güçlü olmanızın ve bize verdiğini öğütleri gerçeğe dönüştürmenizin zamanı" ifadelerini kullandı.

İşte Selçuk İnan'ın o açıklaması:



Galatasaray twitter hesabı

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