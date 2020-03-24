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'da 3. corona virüsü paniği

'da teknik direktör ve İkinci Başkan 'ın corona virüsü (COVID-19) testlerinin pozitif çıkmasının ardından 3. corona virüsü vakası paniği yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evinde karantinada olduğunu ve ilaç tedavisine devam ettiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 25.3.2020 01:26 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 01:33 ABONE OL
Galatasaray'da 3. corona virüsü paniği

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından üçüncü bir vakanın paniği daha yaşanıyor. Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, rahatsızlığına dair bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu üyelerinden Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama bulundu.

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İşte o açıklama:

''Sevgili dostlar, evimde karantinadayım. İlaç tedavisine devam ediyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım.''

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Galatasaray'da 3. corona virüsü paniği
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