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'dan corona virüsü ile mücadele için dev bağış

İngiltere Premire Lig ekiplerinden Manchester City'yi çalıştıran İspanyol teknik direktör corona virüsü (COVID-19) salgını ile mücadele amacıyla 'nın şehrinde bulunan Angel Soler Daniel Vakfı'na 1 milyon Euro'luk (6.9 milyon TL) bağışta bulundu.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 23:08 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 23:10 ABONE OL
Pep Guardiola'dan corona virüsü ile mücadele için dev bağış

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (COVID-19) salgınının Avrupa'da İtalya'nın ardından en çok etkilediği ülke İspanya.

Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel verilerine göre İspanya'da corona virüsü ile bağlantılı toplam vaka sayısı 33 bin 89, can kaybı sayısı ise 2 bin 182.

Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'yi çalıştıran İspanyol teknik direktör Pep Guardiola salgınla mücadele amacıyla İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan Angel Soler Daniel Vakfı'na 1 milyon Euro (6.9 milyon TL) bağışta bulundu.

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Pep Guardiola'dan corona virüsü ile mücadele için dev bağış
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