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o ismi yönetimden istedi!

Beşiktaş Teknik Direktörü , için çalışmalarına devam ediyor. Deneyimli çalıştırıcı, yönetimden forması giyen Oğulcan Çağlayan'ı istedi.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 12:51 ABONE OL
Sergen Yalçın o ismi yönetimden istedi!

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından takımlar yeni sezon planlamasına şimdiden başladı. Beşiktaş'ta da teknik direktör Sergen Yalçın'ın Süper Lig'den istediği isim ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'un genç futbolcusu Oğulcan'ı kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok beğendiği genç futbolcunun ismini yönetime bildirerek, "Her iki ayağına da son derece hakim. Yeni sezonda onu mutlaka kadromda görmek isterim. Gereğini yapın" dediği öğrenildi.

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Sergen Yalçın o ismi yönetimden istedi!
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