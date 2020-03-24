Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Hastaneden açıklama geldi! "Fatih Terim'in durumu..."

SON DAKİKA | Hastaneden açıklama geldi! "'in durumu..."

dünyası Terim'in corona virisü testlerinin pozitif çıkması ile sarsılmıştı. yaptığı açıklamada hastanede kontrol altında olduğunu belirtti. Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi...

Giriş Tarihi: 24.3.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 16:50 ABONE OL
SON DAKİKA | Hastaneden açıklama geldi! Fatih Terim'in durumu...

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Hastaneden açıklama geldi! "Fatih Terim'in durumu..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA