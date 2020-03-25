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Beşiktaşlı 'den mesaj: "Üzülmeyin Allah bizimle"

'ın Mısırlı yıldızı , son dönemde corona virüsü nedeniyle yaşanan zor günlerin geçeceğine dair olan inancını, hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Elneny şu ifadeleri kullandı: Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda." Deneyimli futbolcunun paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 25.3.2020 22:03 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 22:18 ABONE OL
Beşiktaşlı Elneny'den mesaj: Üzülmeyin Allah bizimle

Tüm dünyayı saran corona virüsü nedeniyle zor günler yaşanıyor. Birçok ülkeyi vuran salgın için birçok insan mücadele halinde. Her kesimden ünlü isimler maddi olarak bağış yapmanın yanı sıra verilen mesajlarla da manevi olarak da topluma destek oluyorlar.

Futbol hayatını Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sürdüren Muhammed Elneny, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Mısırlı futbolcu, corona virüsü sebebiyle yaşanan kötü günlerin üstesinden gelineceğinin mesajını verdi.

Mısırlı futbolcu, Kur'an-ı Kerim okurken çekilmiş bir fotoğrafını, "Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda." notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Siyah-beyazlı ekibin 27 yaşındaki oyuncusunun bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Beşiktaşlı Elneny'den mesaj: "Üzülmeyin Allah bizimle"
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