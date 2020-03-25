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'ta şok gelişme! 5 ayrılık birden

'ta Tyler Boyd, basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Corona virüsü tehlikesi altında oynanan derbisi hakkında görüşlerini dile getiren Boyd, "Son maçım olabilir diye düşündüm" dedi. Beşiktaş Yönetimi ise son maçlarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Boyd'un takımda kalmasına sıcak bakarken, 5 isim ile yollarını ayırma kararı aldı...

Giriş Tarihi: 25.3.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 09:59 ABONE OL
Beşiktaş'ta şok gelişme! 5 ayrılık birden

Beşiktaş'ta Boyd, ABD medyasına açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, "Galatasaray maçına çıkana kadar, oynayıp oynamayacağımızı bilmiyorduk ama ben elimden geleni yapmaya çalıştım" diye konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Bu maçın uzun süre oynadığım son maç olabileceğini düşündüm. Depoda hiçbir şeyin kalmasını istemedim ve her şeyimi verdim. Sanırım uzun süre boyunca oynadığım son maç da bu olacak" diye konuştu.

5 YABANCI YOLCU SADECE BOYD KALACAK!
Takvim'in haberine göre Kartal'da performansı tartışılan oyunculardan Roco, Douglas, Diaby, Rebocho ve Karius ile yollar ayrılacak. Boyd'un takımda kalması bekleniyor...

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Beşiktaş'ta şok gelişme! 5 ayrılık birden
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