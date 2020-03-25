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'dan son dakika Göksel Gümüşdağ açıklaması! Corona virüs...

'dan son dakika Göksel Gümüşdağ açıklaması! 'ta top koşturan tecrübeli forvet Burak Yılmaz, tüm dünyanın 1 numaralı gündemi olan corona virüsü hakkında açıklalarda bulundu. Burak Yılmaz ayrıca, Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Göksel Gümüşdağ gibi isimlere destek verdi.

Giriş Tarihi: 25.3.2020 15:38 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 15:40 ABONE OL
Burak Yılmaz'dan son dakika Göksel Gümüşdağ açıklaması! Corona virüs...

Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından corona virüsü salgınına karşı insanlara evde kalma uyarısında bulundu. Yılmaz ayrıca, spor camiasından bu virüse yakalanan isimlere de destek verdi.

İŞTE BURAK YILMAZ'IN O AÇIKLAMASI
Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 virüsü ile biz de milletçe mücadele etmekteyiz. Hepimiz aynı takımdayız ve en zayıf halkamız kadar güçlü bir zincir olduğumuzu unutmadan yetkililerin tüm tavsiyelerini uygulamaya devam etmekteyiz. Evde kalıyoruz ve evde hayat var diyoruz. Bu virüs nedeni ile kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Asıl önemli olanın ise tüm tedbirlere rağmen bu virüse yakalanmamız halinde dahi ümitsizliğe kapılmadan onu yeneceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamak olduğunu düşünüyorum. Benim yakın çevremde Fatih hocam, Göksel abim, Abdurrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok yakında güzel haberlerini bizlerle paylaşacaklar bundan eminim. Biz millet olarak bugüne kadar inandığımız her şeyi başardık. Yine başaracağız.

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Burak Yılmaz'dan son dakika Göksel Gümüşdağ açıklaması! Corona virüs...
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