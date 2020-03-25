Göksel Gümüşdağ önlem için hastanede

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ önlem amaçlı yaptırdığı COVID-19 test sonuçları nedeniyle bir süre hastanede kontrol altına alındı. Konuyla ilgili olarak Başakşehir Kulübü'nden şu açıklama yapıldı: "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiylesağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz."