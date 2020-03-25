Göksel Gümüşdağ önlem için hastanede

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ önlem amaçlı yaptırdığı COVID-19 test sonuçları nedeniyle bir süre hastanede kontrol altına alındı. Konuyla ilgili olarak Başakşehir Kulübü'nden şu açıklama yapıldı: "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle Koronavirüs testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam (bu akşam) saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını,
sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz."