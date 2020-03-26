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'dan duygusal paylaşımı

Futbolcu , geçtiğimiz günlerde corona virüsü (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü 'le ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Turan, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanan İsviçre - Türkiye karşılaşmasından kareler paylaştı ve "Zaten dokunsalar ağlayacağım" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 22:22 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 22:23 ABONE OL
Arda Turan'dan duygusal Fatih Terim paylaşımı

Futbolcu Arda Turan, 23 Mart Pazartesi günü corona virüsü (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Turan, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2008) oynanan İsviçre-Türkiye maçlarından kareler paylaştı ve Fatih Terim'e mesaj yolladı.

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Yıldız futbolcu paylaşımına "Zaten dokunsalar ağlayacağım" ifadelerini ekledi.

İşte Arda Turan'ın paylaşımları:

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Arda Turan'dan duygusal Fatih Terim paylaşımı
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