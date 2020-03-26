Arda Turan'dan duygusal Fatih Terim paylaşımı

Futbolcu Arda Turan, 23 Mart Pazartesi günü corona virüsü (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Turan, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2008) oynanan İsviçre-Türkiye maçlarından kareler paylaştı ve Fatih Terim'e mesaj yolladı.

SON DAKİKA! FATİH TERİM’İN CORONA VİRÜSÜ TESTİ POZİTİF ÇIKTI! SPOR CAMİASINDAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ PEŞ PEŞE GELDİ...

Yıldız futbolcu paylaşımına "Zaten dokunsalar ağlayacağım" ifadelerini ekledi.

İşte Arda Turan'ın paylaşımları: