Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Corona virüsü Avrupa'ya Atalanta - Valencia maçı sonrası yayılmış!

Corona virüsü Avrupa'ya - maçı sonrası yayılmış!

Avrupa'da, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının çıkış noktası olarak 'da ile arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı gösteriliyor.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 10:55 ABONE OL
Corona virüsü Avrupa'ya Atalanta - Valencia maçı sonrası yayılmış!

Atalanta'da oynanması gereken maç, stadın UEFA kriterlerine uymadığı için Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanmıştı. İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, karşılaşma için 'Salgının başlangıç noktası' derken o karşılaşmaya giden taraftarlarda, bir hafta sonra corona virüsü vakası olduğu tespit edilmişti...

Atalanta'nın yıldız isimlerinden Alejandro Gomez ise İtalyan basınına şu açıklamalarda bulundu:

Normal bir gripmiş gibi davrandık, hayatımıza devam ettik. Ölümler başladığında ise korkmaya başladık. O gün Valencia ile oynadığımız maçta statta bulunan bir kişide virüs varmış. Bilmiyorduk.

Öte yandan dün Atalanta'nın yedek kalecisi Marco Sportiello'nun corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Corona virüsü Avrupa'ya Atalanta - Valencia maçı sonrası yayılmış!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA