Fatih Terim: Elim kalbimde teşekkürler

Koronavirüs teşhisi ile hastanede tedavi altında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, sarı-kırmızılı taraftarlar dün bir video hazırladılar. Ellerini kalplerine götürerek Metin Oktay selamı veren vemesajları veren sarı-kırmızılı futbolseverlerin bu videosunu Merve Terim, babasına ulaştırdı ve "Çok güzel olmuş ellerinize sağlık, arkasına kendi videomu da ekleyerek gönderdim" tweetini attı. Fatih Terim ise akşam sosyal medya hesabından şu şekilde yanıt verdi:Fatih Terim'in kızı Buse Terim sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa, "Bak yeni bir gün doğdu. Güneş açmadı ama sen iyileşince açacak. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışık sönmeyecek. Sana söz babam hepsi geçecek" notunu düştü.Galatasaray'a önceki gün Koronavirüs testi yaptıran ve tedbir amaçlı hastaneye yattığını açıklayan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan da kötü haber geldi. 55 yaşındaki idarecinin testinin pozitif çıktığı bildirildi. Şimdi gözler Günay'la birlikte test yaptıran Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'dan gelecek sonuçlara çevrildi.