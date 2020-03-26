Mustafa Cengiz: Ligi bir ayda bitirebiliriz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'ye telefonla bağlanarak merak edilen konulara açıklık getirdi. Konuya sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek giren Başkan, "Test sonucumu bekliyorum. Öksürük yok, ateş yok. Ama konuştuğum için arada öksürürsem de yanlış anlaşılmasın"
dedi. Başkan durumları merak edilen yardımcıları Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay
ile teknik direktör Fatih Terim
için şunları söyledi:
OĞLU DA VİRÜSE YAKALANDI
Abdurrahim bey ve eşinin yanında oğulları Hikmet de karantinada.
Yusuf
bey ve Fatih hocamızın durumları gayet
iyi. Fatih hocamla konuştuk. Karşılıklı
espriler bile yaptık. Sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın. Tabi liglerimiz devam ederse.
Önemli olan bu süreci
devletin ve sağlık bakanlığının uyarılarına
titizlikle uyarak salgını atlatmak.
ERTELEME İÇİN YALVARDIK
Biz lig için uyarılarımızı yaptık, adeta yalvardık. Bazı algı yapıcılar, maçın seyircili oynanmasını istemişiz gibi aktarıyor. Kronoloji belirtilmiyor. TFF Başkanı seyircili oynanacağını söylemişti. Biz de 'Devlet seyircili oynatacak, önlemlerimizi aldık. Provokasyonlara gelmeyin'
dedik. Sonra iş seyircisize döndü, yine karara uyduk.
DÖRT KULÜP İMZA VERMEDİ
Ben Nihat (Özdemir) beyi aradım. Bu bir sağlık sorunu, bu nedenle erteleme istedik. 'Ben Kulüpler Birliği'nden ıslak imza isterim' dedi. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'i aradım ama Sepil 4 kulübün oynamak istediğini belirtti. Sağ olsun devletimiz federasyon maçları için erteleme kararını yüzlerine okudu.
TFF SÜRECİ YÖNETEMEDİ
8 maç maksimum 1 ayda biter. TFF süreci iyi şekilde yönetemedi. TFF'nin FIFA'yı ikna etmesi gerekiyor. Mayıs'ta futbolcu sözleşmeleri bitiyor, bu sözleşmeler, liglerin bitiş tarihine çekilmelidir.
UEFA'ya güveniyorum ama TFF ayarlayabilir mi bilmiyorum.
'BİLEREK Mİ BENİ OTURTTUNUZ BAŞKAN'
Başkan Cengiz, Terim'le yaptığı şakalaşmayı da şöyle anlattı: "Çaykur Rize (ertelenmeden önce) maçı öncesi bir toplantı yaptık. O toplantıda hocamızla Abdurrahim yan yana oturdu, biz de Yusuf Günay ve Kaan Kançal diğer taraftaydık. Hoca bana 'Beni bilerek mi Abdurrahim'le yan yana oturttunuz' dedi."
TÜRK OYUNCULAR DAHA RAHAT
Vurdumduymazlık anlamında değil ama Türk sporcular biraz daha rahat. Yabancı futbolcularda bir panik yaşandı. Diğer takımlarda da bu yaşanıyor. Onlar da haklı. Elde edeceği para ya da puan sağlığından önce gelmiyor, gelmemeli.
FENERBAHÇE BİZE DESTEK VERDİ
Yiğidi öldür hakkını yeme. Fenerbahçe erteleme istedi. Maçların oynanmasını isteyen 4 kulüp arasında Fenerbahçe yok. Onların da affına sığınarak bunu söylüyorum. 4 kulübü ben açıklayamam ama isterse başkan (Nihat Özdemir) açıklar. Çok doluyum, gerçekten aramızda ajan provakatörler var. Ben devlet eğitimi aldım, biz bu kokuyu alırız. Bu devleti zayıf göstermek isteyenler var. Bunlar spor kulübü taraftarı kılığı altında sosyal medyadan mesaj atıyor. İyi niyetli kardeşlerimi uyarıyorum.
EVDE KALALIM
Her öksürük, hafif ateş ve hafif boğaz ağrısında hastaneye hücum edersek, sağlık sistemi çöker. Devlet bunu sağlamaya çalışıyor. Devletimiz yeni testler getirdi. Önce tedbir, sonra takdir. Her türlü belayla da savaşmaya, onları yenmeye hazır olalım. Evde kalın."