Mustafa Cengiz: Ligi bir ayda bitirebiliriz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'ye telefonla bağlanarak merak edilen konulara açıklık getirdi. Konuya sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek giren Başkan,dedi. Başkan durumları merak edilen yardımcılarıile teknik direktöriçin şunları söyledi:Yusufbey ve Fatih hocamızın durumları gayetiyi. Fatih hocamla konuştuk. Karşılıklıespriler bile yaptık.Önemli olan bu sürecidevletin ve sağlık bakanlığının uyarılarınatitizlikle uyarak salgını atlatmak.Biz lig için uyarılarımızı yaptık, adeta yalvardık. Bazı algı yapıcılar, maçın seyircili oynanmasını istemişiz gibi aktarıyor. Kronoloji belirtilmiyor. TFF Başkanı seyircili oynanacağını söylemişti. Biz dededik. Sonra iş seyircisize döndü, yine karara uyduk.Ben Nihat (Özdemir) beyi aradım. Bu bir sağlık sorunu, bu nedenle erteleme istedik. 'Ben Kulüpler Birliği'nden ıslak imza isterim' dedi. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'i aradım ama8 maç maksimum 1 ayda biter. TFF süreci iyi şekilde yönetemedi. TFF'nin FIFA'yı ikna etmesi gerekiyor.UEFA'ya güveniyorum ama TFF ayarlayabilir mi bilmiyorum.Başkan Cengiz, Terim'le yaptığı şakalaşmayı da şöyle anlattı: "Çaykur Rize (ertelenmeden önce) maçı öncesi bir toplantı yaptık. O toplantıda hocamızla Abdurrahim yan yana oturdu, biz de Yusuf Günay ve Kaan Kançal diğer taraftaydık. Hoca bana 'Beni bilerek mi Abdurrahim'le yan yana oturttunuz' dedi."Vurdumduymazlık anlamında değil ama Türk sporcular biraz daha rahat. Yabancı futbolcularda bir panik yaşandı. Diğer takımlarda da bu yaşanıyor. Onlar da haklı. Elde edeceği para ya da puan sağlığından önce gelmiyor, gelmemeli.Yiğidi öldür hakkını yeme. Fenerbahçe erteleme istedi. Maçların oynanmasını isteyen 4 kulüp arasında Fenerbahçe yok. Onların da affına sığınarak bunu söylüyorum. 4 kulübü ben açıklayamam ama isterse başkan (Nihat Özdemir) açıklar. Çok doluyum, gerçekten aramızda ajan provakatörler var. Ben devlet eğitimi aldım, biz bu kokuyu alırız. Bu devleti zayıf göstermek isteyenler var. Bunlar spor kulübü taraftarı kılığı altında sosyal medyadan mesaj atıyor. İyi niyetli kardeşlerimi uyarıyorum.Her öksürük, hafif ateş ve hafif boğaz ağrısında hastaneye hücum edersek, sağlık sistemi çöker. Devlet bunu sağlamaya çalışıyor. Devletimiz yeni testler getirdi. Önce tedbir, sonra takdir. Her türlü belayla da savaşmaya, onları yenmeye hazır olalım. Evde kalın."