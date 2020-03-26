Merih Demiral'dan alkışlanacak corona virüsü kararı

İtalya futbolunun köklü kulüplerinden Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral alkışlanacak bir karara imza attı. Milli oyuncu corona virüsü (Covid-19) salgınına rağmen evlerinden çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız arasından Kızılay tarafından belirlenecek 2 bin aileye, evlerinde daha çok kalabilmeleri amacıyla erzak yardımı yapacağını duyurduğunu

Futbol dünyasından corona virüse karşı dev bağış!

Milli oyuncunun yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan

Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim... "

Milli oyuncu 22 Mart Pazar günü yaptığı paylaşımla corona virüsü salgınına karşı herkesi evde kalmaya davet etmişti.

Sezon başında transfer olduğu Juventus formasıyla 7 resmi maça çıkan Merih, sol diz ön çapraz bağındaki kopma sebebiyle sezonu kapamıştı.

Merih Demiral'dan corona virüsü paylaşımı: Evde kal