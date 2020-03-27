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: Bu süreci hep birlikte aşacağız

kokartlı hakem , corona virüsü nedeniyle ülkemizin ve dünyanın yaşadığı zorlu süreci değerlendirdi. Evden çıkmadığını ve uyarıları dikkate aldığını ifade eden deneyimli hakem, "Devlet büyüklerimizin liderliğinde bu zorlu dönemi aşacağız" ifadelerini kullandı. Çakır, birlik ve beraberlik mesajları da verdi

Giriş Tarihi: 27.3.2020 18:39 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 18:41 ABONE OL
Cüneyt Çakır: Bu süreci hep birlikte aşacağız

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını, Türkiye'yi de olumsuz etkiledi. Liglerin askıya alınmasıyla belirsiz bir döneme giren spor camiasının önde gelen isimlerinden biri olan Cüneyt Çakır, açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'e konuşan FIFA kokartlı hakem Çakır, "Çok zorlu bir süreçteyiz. Başta ülke olarak önlemlerimizi çok iyi aldık. Devlet büyüklerimiz öngördüler ve iş artık bize düşüyor. Birey olarak hepimiz evde kalmalıyız ve kendimizi izole etmeliyiz. O yüzden biz de bunu yapıyoruz. Antrenmanlarımızı evde yapmaya çalışıyoruz ama önceliğimiz salgını durdurmak. Evde kalarak yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

"DEVLET BÜYÜKLERİMİZE İHTİYACIMIZ VAR"

"Bu süreçte devlet büyüklerimizin bilgeliğine, yol göstericiliğine ihtiyacımız var. Onların liderliğinde bu süreci aşacağız. Birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Ülke olarak bunu başarabilecek güçteyiz. " diyen Cüneyt Çakır şöyle konuştu: "Sağlık Bakanımızın, "Hayat eve sığar" adlı bir sloganı var. Zorunlu olarak dışarıda olan vatandaşlarımız var. Onlar da sosyal izolasyona, temizliğe, hijyene dikkat etmeli. Oyunu kurallarına göre oynayacağız. Liderlerimizin öncülüğünde bu hastalığı en kısa sürede yeneceğiz. 13 gündür evde kalıyorum. Siparişlerimizi dışarıdan veriyoruz, aldığımız şeyler eve girmeden dezenfekte ediyoruz. Ellerimizi yıkamaya çok dikkat ediyoruz. Bunlar çok önemli şeyler."

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Cüneyt Çakır: Bu süreci hep birlikte aşacağız
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