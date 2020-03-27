Sörloth karantina günlerini anlattı! İşte oynadığı oyun

Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Alexander Sörloth, tüm futbolcular gibi korona nedeniyle liglere verilen arayı evinde geçiriyor.

Trabzonspor'daki performansıyla tüm dünyanın dikkatini çeken futbolcu evinde bir yandan salgının uzağında kalmaya çalışırken, bir yandan da formunu korumayı amaçlıyor. Ligde lider durumda bulunan takımının başarısında attığı 19 golle büyük pay sahibi olan Sörloth, bu süreçte hayatının nasıl değiştiğini Norveç basınına anlattı.

"FIFA OYNUYORUM"

Antrenman için özel bir oda oluşturdum ve burada günlük rutin çalışmalarımı gerçekleştiriyorum. Her gün antrenman yapıyor ve formumu korumaya çalışıyorum. Dışarı sadece markete gidiyor, sonra hemen eve dönüyorum. Bol bol Netflix izliyorum. FIFA gibi bazı futbol oyunları oynuyorum.

"KENDİMİ HAZIRLADIM"

Trabzon'a sık sık gelerek kendisinin misafiri olan kız arkadaşıyla bu süreçte ayrı kaldıklarını da aktaran yıldız futbolcu, "Eve gitmiş olsaydım, Norveç'te 14 gün karantinada kalmam gerekecekti. Sonra zaten Türkiye-Norveç sınırı kapatıldı. Bu durumda onun da benim yanıma gelmesi imkansız hale geldi. Şu an burada biraz mahsur kalmış durumdayım ama sorun değil. Yalnız olmak sıkıcı bir şey evet ama 2016'dan beri yurt dışında yaşıyorum ve buna alışığım. İçinde bulunduğumuz sürecin uzun süreceğine kendimi hazırladım" diye konuştu.

FIRTINA'NIN EN SKORER İSMİ

Norveçli forvet, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken, çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırdı. Fırtına'nın en skorer ismi olan (19) 24 yaşındaki yıldız, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, transfermarkt'ın son verilerine göre ise 16 milyon euro'luk (112 milyon 638 bin TL) değeri ile Süper Lig'in en değerli oyuncusu sıralamasında gol krallığında olduğu gibi ilk sıraya yerleşti. Alexander Sörloth'un daha önceki değeri 10 milyon euro'ydu.

119 DAKİKADA 1 ATTI

Sörloth, ligde 119 dakikada 1 kez fileleri sarsarken, 19 golün hepsini ceza sahası içinden kaydetti. Ligde 6 da asist yapan Norveçli, Karadeniz ekibinin attığı 59 golün 25'ine doğrudan katkı verdi.

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