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Antalyasporlu Chico'dan itirafı!

ekiplerinden 'un başarılı savunma oyuncusu Brezilyalı Chico, basını esportese görüntülü bağlanarak röportaj verdi.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 09:32 ABONE OL
Antalyasporlu Chico'dan Cruzeiro itirafı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Brezilyalı Chico, Brezilya basını esportese görüntülü bağlanarak röportaj verdi.

Teknik Direktör Adilson Batista'nın görev aldığı dönemde bir görüşme olduğunu belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Cruzeiro'nun ilgisinin olması benim için onurdur. Harika bir kulüp. Tarihini, hayranlarını, ulusal ve uluslararası varlığını biliyorum. Ancak Batista görevden ayrıldı. Sözleşmem Mayıs ayında sona eriyor, Antalyaspor'da bir yıl daha kalmayı ve sonra Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmeye ilgili konuşan Chico, "Adilson'la konuştum, Ocimar'la konuştum ama yaşanan pandemi durumu sebebiyle görüşmeler biraz soğudu. Fakat bir yıl daha Türkiye'de kalmak istiyorum" dedi.

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Antalyasporlu Chico'dan Cruzeiro itirafı!
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