Belçika basınından sürpriz iddia! Ryan Donk...

Türkiye başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ligi tüm dünyayı vuran corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınmış durumda ancak kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.

Belçika basını, Galatasaray'da gösterdiği performansla sarı-kırmızılı ekibin başarısında büyük pay sahibi olan Ryan Donk'un Club Brugge için çok faydalı bir transfer olacağını yazdı. Sezon sonu Belçika takımının Galatasaray'ın kapasını çalabileceği ifade edildi.

"BİR TAŞLA İKİ KUŞ"

Voetbalnieuws adlı internet sitesi, Club Brugge'ün gelecek sezon yapacağı transferlere yönelik bir analiz yazısı yayımladı. Yazının detaylarında Donk'un Brugge için hem maliyet hem fayda olarak çok iyi bir seçenek olduğuna yer verildi.

Philippe Clement'in Donk'a olan hayranlığından da bahsedilen analizin detayları şöyle: "Club Brugge prensip olarak genç yeteneklere odaklansa da Simon Mignolet tecrübeli isimleri de kadrosuna katıyor. Donk da bu tip bir transfer olabilir.

Brugge, Donk'u alarak bir taşla iki kuş vurabilir. Hem orta saha hem stoperde oynayabiliyor. Kasım ayından beri savunmanın göbeğinde oynuyor. Donk her daim Brugge'e yakınlık gösterdi ve sezon sonunda sözleşmesi bitiyor."

Galatasaray formasını 32 maçta giyen Hollandalı isim 3 gol 1 asistlik katkı yaptı. Öte yandan sarı-kırmızılı takımın sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Donk ile yeniden anlaşabileceği öğrenildi.