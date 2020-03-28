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, 'ın meydan okumasını böyle yanıt verdi

Dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapandı. Virüsten korunmak adına tedbir amaçlı evlerinde vakit geçirenler sosyal medyayı çok aktif kullanmaya başladı. Sporcular ve kulüpler de yeni akımlarına ayak uyduruyor. Spor kulüpleri arasında başlayan yeni meydan okumaya ile de katıldı. İki kulüp efsane oyuncularını seçerek Twitter hesaplarından paylaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.3.2020 18:36 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 18:39 ABONE OL
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını böyle yanıt verdi

Dünyanın 1 numaralı gündemi olan corona virüsü insanları bir süre evde yaşamak zorunda bırakıyor. Salgından korunmanın en iyi yöntemi ise evde kalıp, sosyal mesafeyi korumak. Evinde vakit geçiren milyonlarca insan, birbirlerine destek olup moral vermek amacıyla sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

EFSANELERİNİ SEÇTİLER
Sporcular ve kulüpler de sosyal medyadan takipçilerine daha fazla ulaşmaya başladı. Yardım kampanyaları, bağışlar, karşılıklı meydan okumalar yapılıyor. Son olarak Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bir meydan okuma geldi. Kulüpler arasında başlayan 'Efsane oyuncuları seçme' akımına iki ezeli rakip de katıldı.

Beşiktaş, İspanyol ekibi Real Betis'in meydan okumasını kabul ederek 4 efsane ismini seçti. Siyah-beyazlı kulüp Twitter hesabından Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson'ı efsanesi olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye de meyda okudu.

Sarı-lacivertli takım da ezeli rakibinin bu meydan okumasını kabul etti ve efsanelerini seçti. Fenerbahçe'nin seçtiği efsaneler ise Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex De Souza ve Toni Schumacher oldu. Öte yandan Fenerbahçe, Barcelona, Bayern Münih, Fiorentina ve Sheffield United'a meydan okudu.

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Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını böyle yanıt verdi
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