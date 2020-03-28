Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını böyle yanıt verdi

Dünyanın 1 numaralı gündemi olan corona virüsü insanları bir süre evde yaşamak zorunda bırakıyor. Salgından korunmanın en iyi yöntemi ise evde kalıp, sosyal mesafeyi korumak. Evinde vakit geçiren milyonlarca insan, birbirlerine destek olup moral vermek amacıyla sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

EFSANELERİNİ SEÇTİLER

Sporcular ve kulüpler de sosyal medyadan takipçilerine daha fazla ulaşmaya başladı. Yardım kampanyaları, bağışlar, karşılıklı meydan okumalar yapılıyor. Son olarak Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bir meydan okuma geldi. Kulüpler arasında başlayan 'Efsane oyuncuları seçme' akımına iki ezeli rakip de katıldı.

Beşiktaş, İspanyol ekibi Real Betis'in meydan okumasını kabul ederek 4 efsane ismini seçti. Siyah-beyazlı kulüp Twitter hesabından Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson'ı efsanesi olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye de meyda okudu.

Sarı-lacivertli takım da ezeli rakibinin bu meydan okumasını kabul etti ve efsanelerini seçti. Fenerbahçe'nin seçtiği efsaneler ise Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex De Souza ve Toni Schumacher oldu. Öte yandan Fenerbahçe, Barcelona, Bayern Münih, Fiorentina ve Sheffield United'a meydan okudu.