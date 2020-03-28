İngiltere Premier Lig'de dev corona virüsü zararı

Dünyanın en çok izlenen ligi İngiltere'de en az hasarla çıkış yolu aranıyor. Kalan maçların oynanmaması hem lig sıralamasını etkileyecek hem de mali olarak takımları büyük bir zarara uğratacak. 30 Nisan'a kadar verilen arada lig yönetimi çare ararken İngilizler de Haziran ayında maçların yeniden başlamasının hayalini kuruyor. Ancak dün ortaya çıkan bir rapor herkesi şaşırttı...

Juventus eski başkanından Cristiano Ronaldo için sert sözler

Ligin Ağustos'ta başlaması öngörülürken Enders Analysis raporuna göre Premier Lig abonelerinin üyeliklerini askıya almaları halinde her ay yayıncı iki kuruluşun zararı 250 milyon pound (1 milyar 975 milyon TL) olacak. Bu kayıp, kulüplerin de bütçelerine büyük darbe vuracak.



PREMİER LİG'DE MAÇLAR 15.00'TE BAŞLAYACAK!

İngiltere Premier Lig'de sezonun devam etmesi halinde yayıncılar da maçları nasıl yayınlayacakları konusunu görüşüyor. Sıkıştırılmış fikstür oynanması halinde kalan haftalar için düşünülen maçların tamamının cumartesi 15.00'te oynanması. Sky Sports and BT Sport, konuyu görüşürken kulüpler de bu teklife sıcak bakıyor.