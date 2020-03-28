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'da şoke eden corona virüsü pankartı! 17 yıl önce...

Corona virüsü salgını tüm dünyayı vurmuşken, 'da ortaya çıkan bir görüntü herkesi şoke etti. 2003 yılında attığı gollerle takımını sırtlayan yıldız futbolcu için tribünlerde 'Corona virüsü' yazılı pankart asılmış... İşte o detay!

Giriş Tarihi: 28.3.2020 13:20 ABONE OL
İtalya'da şoke eden corona virüsü pankartı! 17 yıl önce...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, futbol organizasyonlarının durmasına neden oldu. Salgının en çok vurduğu ülkelerden olan İtalya'da ise ortaya çıkan bir görüntü herkesi şaşkına çevirdi.

2003 yılında Catanzaro takımına transfer olan burada sergilediği performansla taraftarların büyük beğenisini kazanan İtalyan futbolcu Giorgio Corona için tribünlerde 'Corona virüsü" pankartı asıldığı ortaya çıktı. Pankartta, 'Corona virüsü bulaştı' yazılması, salgının 17 yıl sonra gündem olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Giorgio Corona o dönem attığı goller (19) ve yaptığı asistlerle takımının bir üst lige (Serie B) çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.

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İtalya'da şoke eden corona virüsü pankartı! 17 yıl önce...
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