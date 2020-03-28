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Korkunç rakam! 25 kişide corona virüsü...

Son dakika corona virüsü gelişmesi... 'in Wuhan kentinde başlayan ve hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü, binlerce insanın ölümüne sebep olurken futbol camiasını da derinden yaralamaya devam ediyor. 'de ve 'de de corona virüsü testi pozitif çıkan isimler bulunurken bu kez kötü haber İspanya ekibi 'dan geldi! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.3.2020 14:00 ABONE OL
Korkunç rakam! 25 kişide corona virüsü...

Valencia'yı yıkan son dakika corona virüsü gelişmesi... La Liga temsilcisinde daha önce Eliaquim Mangala, Ezequiel Garay ve Jose Gaya'nın corona virüsü testi pozitif çıkarken, bu kez daha vahim bir gerçek oraya çıktı.

İspanyol Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre Valencia takımında tam 10 futbolcuda ve 15 personelde corona virüsü çıktı.

GARAY: 2020 KÖTÜ BAŞLADI
Öte yandan İspanyol ekibinde Garay, testinin pozitif çıkamsının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli savunmacı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "2020'nin kötü başladığı açık. Corona virüs testim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum ve talimatları dikkate alarak izole bir şekilde hayatıma devam ediyorum" demişti.

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Korkunç rakam! 25 kişide corona virüsü...
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