Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan Trabzonspor'a kiralık transfer olan Alexander Sörloth paylaşılamıyor... Bu sezon attığı gollerle bordo mavilileri zirveye taşıyan yıldız isim, bu kez transfer spekülasyonlarında zirveye oturdu.

Buna göre Norveçli golcü için atağa kalkan Real Madrid'li yetkililer, yaz transfer sezonunda hem Crystal Palace ile hem de Trabzonspor ile anlaşarak oyuncuya imzayı attırmak istiyor.

HAALAND 2. PLANDA KALDI

Öte yandan Sörloth'un vatandaşı Haaland ile de ilgilenen Real Madrid, bu transferi 2. plana koydu. Oyuncunun 2021'e dek takımı Borussia Dortmund ile sözleşmesi olması, operasyonun seyrinin olumsuz yönde ilerlemesine sebep olurken, Sörloth daha ulaşılabilir bir hedef olarak gözüküyor.

Alexander Sörloth, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda çıktığı 39 müsabakada 25 gol üretirken 7 de asist yaptı.

Süper Lig'in en değerli oyuncusu Alexander Sörloth