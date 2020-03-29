Corona virüsü salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmuyor. Brezilyalı efsane Zico da, 'Canal Zico 10' adlı YouTube kanalında sevenleri ile buluşmaya devam ediyor. Birçok futbolcuyu, teknik direktörü ve spor insanını kanalında ağırlayan Zico'nun son konuğu Türkiye'nin yakından tanıdığı ve Fenerbahçe formasıyla taraftarın gönlünde taht kuran Alex de Souza oldu.

Zico, Alex'e kısa sorular sorarken, çarpıcı yanıtlar aldı. "Hangi stat daha iyi? Estadio Couto Pereira mı, Palestra Italia mı, Mineirao mu?" sorusuna Alex, "Hiçbiri. Şükrü Saracoğlu." yanıtını verdi.

"Bana göre dünyanın en büyük çekişmesi Fenerbahçe- Galatasaray" diyen Zico'ya Alex'in cevabı ise şu şekilde oldu:

"Bilmeyene Fenerbahçe-Galatasaray'ı anlatabilmek çok zor. Gördüklerim arasında tartışmasız 1 numara. Fenerbahçe-Galatasaray gerçekten inanılmaz. Ben bir maçın 15 gün boyunca oynandığını ilk defa gördüm. O maçtan 1 hafta önce iki takım da başka takımlarla oynuyor ama kimse o maçları konuşmuyor, düşünmüyor. Ve Zico, oyuncularına bu maçtan önce başka bir maç olduğunu anlatmak zorunda."

"AÇIK ÇAKI BİLE ATILMIŞTI"

Tansiyonu yüksek birçok derbi oynadığını belirten Alex, "Palmeiras-Corinthians derbisi dahil çok büyük maçlar oynadım. Hiçbir Corinthians taraftarı bana bir şey atmadı. Galatasaray'a karşı oynadığımızda, bize atılan en ufak şey koltuklardı. Açık çakı bile atılmıştı. Takımları sahasında 10 maç seyircisiz oynayacak olsa bile umurlarında değildi." ifadelerini kullandı.

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