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Elneny kararını verdi!

'ın sezon başında İngiliz devi 'den kiraladığı Elneny için yönetim kararını verdi. Satın alma opsiyonu çok yüksek olan Elneny için kiralama teklifi yapılacak.

Giriş Tarihi: 29.3.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 10:34 ABONE OL
Beşiktaş Elneny kararını verdi!

Beşiktaş Elneny ile yola devam etmek istiyor… Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferle ilgili, "Önce Elneny'yi takımda tutalım" sözleri sonrası yönetim Mısırlı oyuncu için kolları sıvadı. Satın alma opsiyonu 18 milyon Euro olan 27 yaşındaki orta saha için Arsenal'e bir yıl daha kiralama teklifi yapılması kararlaştırıldı. Elneny'nin başka talipleri olmasına rağmen Beşiktaş'ta çok mutlu olduğu ve takımda kalmaya sıcak baktığı iddia edildi. Yönetim de bu durumu koz olarak kullanma kararı aldı.

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş, transferde ilk olarak Elneny'yi yeniden takıma kazandırmaya çalışacak. Mısırlı yıldız için Arsenal'e bir yıl daha kiralama teklifi yapılacak.

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Beşiktaş Elneny kararını verdi!
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