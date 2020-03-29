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Galatasaraylı futbolculardan koronavirüs yardımı

Galatasaraylu futbolcular , ve , koronavirüs salgını sebebiyle Sancaktepe'de bulunan bir hastaneye izolasyon ve yatak yardımında bulundu.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 29.3.2020 12:49 ABONE OL
Galatasaraylı futbolculardan koronavirüs yardımı

Galatasaraylu futbolcular Selçuk İnan, Şener Özbayraklı ve Ahmet Çalık, koronavirüs salgını sebebiyle Sancaktepe'de bulunan bir hastaneye izolasyon ve yatak yardımında bulundu.

Koronavirüs salgını, Türkiye ve dünyada etkisini göstermeye devam ederken, spor dünyasından birçok isim de çeşitli yardım kampanyalarına destek veriyor. Son olarak Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuları Selçuk İnan, Şener Özbayraklı ve Ahmet Çalık'ın Şehit İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulacak yoğun bakım ünitesine yatak, izalasyon ve malzeme desteğinde bulunacağı öğrenildi.

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Galatasaraylı futbolculardan koronavirüs yardımı
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