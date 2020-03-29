Şenes Erzik açıkladı! Ligler tescil edilir mi?

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına corona virüsü spor camiasını da vurdu. Birçok sporcunun testleri pozitif çıkarken, ligler de askıya alındı. Şimdi futbol otoriteleri, liglerin nasıl başlatılacağını, başlatılamazsa nasıl bir karar alınacağını tartışıyor. Bazı kesimler liglerin mevcut haliyle tecil edilmesi gerektiğini ifade etse de UEFA ve FIFA bu fikre sıcak bakmıyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Önceliğimiz ligleri bitirmek, seyircisiz olsa da, yaz aylarında olsa da öncelik bu. Önemli olan haziran sonunda tekrar başlamak, yoksa bu sezon kayıp bir sezon olur." açıklamasını yapmıştı. UEFA'da uzun yıllar görev yapmış, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA'nın onursal üyesi Şenes Erzik de benzer açıklamalar yaptı.

Radyospor'un konuğu olan Şenes Erzik, "UEFA'da telekonferans sistemi ile değerlendirme toplantıları yapıldı. Değerlendirmeler, bugünkü durum ortak akıl noktasında düzgün ilerledi. Biz de UEFA'da görev aldığımız dönemde birçok durum değerlendirme toplantısı yaptık. Fakat bu durum çok farklı. Ne zaman kurtulacağımız belli olmayan sağlık sorunu ile karşı karşıyayız." dedi.

"CEFERİN DOĞRU SÖYLEDİ"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in düşüncelerine katıldığını belirten Erzik, "Ortak aklı aramız lazım. Aleksander Ceferin aslında doğru söyledi. UEFA'nın telekonferans görüşmesinde TFF'ye verdiği A-B-C planları vardı. Fakat burada en önemli nokta koronavirüs salgınından ne zaman tam anlamıyla kurtulacağımızı bilememek. Bunu belirleyebilirsek daha net konuşabiliriz. Şu anda kötü bir tablo var. Sağlık her şeyden önemli. Sağlık olmazsa hiçbir şeyi yapamazsınız, futbolun planlamasını da yapamazsınız. Yani özetle sağlık sorununun ne zaman biteceğini bilmeden plan yapmak boşuna. Ben de daha önce konuşmuştum. Şu anda ahkam kesmişim diyorum. Organizasyonlarda takvim belirlemek her zaman problem olmuştur. Takvim için kanaat getirmenin şu aşamada sağlıklı olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ BİTEN FUTBOLCULARIN DURUMUNU AÇIKLADI

Sözleşmesi 31 Mayıs ve 30 Haziran'da bitecek futbolcularla ilgili FIFA ve UEFA'nın çalışma yaptığını belirten Erzik, "FIFA ve UEFA ile hala temasım devam ediyor. İkisinde de onursal üyeyim. İçeriden bilgiler alıyorum. FIFA, sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan futbolcuların durumuyla ilgili küçük gruplar kurarak arkadaşlarımızı görevlendirdi. Avrupa Kulüpler Birliği'nden de bu konuda raporlar istendi. Bu konuda akla yakın, fikstürlere yakın, futbolculara yakın, kulüpleri de mali açıdan hırpalamayacak bir karar verilecek." şeklinde konuştu.

TFF'nin süreci yönetimiyle ilgili ise Erzik şunları söyledi: "TFF'nin birinci göreve UEFA ve FIFA'ya tabi olmaktır. FIFA ve UEFA'nın yaptıklarını fikir birliğinde uygulamaktır. TFF'de bunu yaptı."

"LİGLER TESCİL EDİLMEZ"

Şenes Erzik, 'Ligler bu şekilde tescil edilebilir mi?' sorusuna "Oynanmamış ve tamamlanmamış lig tescil edilmez. Bunu UEFA da FIFA da kabul etmez. Bu konuda birçok yorum yapılıyor. 35 yıllık deneyimimle konuşuyorum. Böyle bir şey mümkün değil." cevabını verdi.