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'dan paylaşımı! İşte o unutulmaz maç

Corona virüsünün dünyaya yayılmasının ardından karşılaşmaları neredeyse tüm ülkelerde süresiz ertelendi. Bunun üzerine kulüpler sosyal medya hesaplarından eski maçların görüntülerini paylaşırken buna da dahil oldu. Resmi internet sitesinden unutulmaz karşılaşmaları paylaşan UEFA, bu kes 'na yer verdi.

Giriş Tarihi: 29.3.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 13:53 ABONE OL
UEFA'dan Türkiye paylaşımı! İşte o unutulmaz maç

Bu sene oynanacak olan EURO 2020 Şampiyonası corona virüsü salgını nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenmişti. Bu erteleme sonrası futbol liglerinin de durmasıyla UEFA resmi sitesinden, 'EURO KLASİKLERİ' başlığıyla oluşturduğu detaylı içerikte 2008 Avrupa Şampiyonası'nın unutulmaz mücadelelerinden Türkiye-Çek Cumhuriyeti karşılaşmasının detaylı bir incelemesini okuyucularıyla paylaştı.

Karşılaşmanın tüm detaylarıyla irdelendiği içerikte kilit oyunculardan tepkilere, karşılaşma sonundan maç içinde neler olduğuna kadar her ayrıntısı okuyucularla paylaşıldı. UEFA karşılaşmanın kilit oyuncuları olarak Nihat Kahveci, Petr Cech ve Tuncay Şanlı'yı işaret etti.

Unutulmaz karşılaşmanın 62. dakikadasına 2-0 mağlup giren A Milliler'imiz, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 75, 87 ve 89. dakikada bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-2 kazanmayı bilmiş ve turnuvaya yarı final aşamasında veda etmişti.

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UEFA'dan Türkiye paylaşımı! İşte o unutulmaz maç
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