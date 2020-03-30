Eski Galatasaraylıdan flaş itiraf! "Kariyerimin bittiğini anladım"

Galatasaray'ın efsane kalecisi Claudio Taffarel, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Taffarel, 2003 yazında Empoli'ye transferinin hemen öncesinde arabasının arıza yapmasının ardından kariyerinin bittiğini itiraf etti.

Taffarel şunları söyledi;

2003 yılında sezon biter bitmez Parma'dan ayrıldım. Empoli ile anlaşmıştım. O günlerde bir araba almak istiyordum ve bunu gerçekleştirdim. Eşim ve çocuklarımla birlikte İtalya'da tur atarken araba birden arızalandı. O an düşnüdüm ve 'Artık buraya kadar' dedim. O gün kariyerimin bittiğini anlamıştım. Empoli ile yeniden görüşerek futbola veda etmek istediğimi söyledim.