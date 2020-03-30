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'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor

'ta istenmeyen adam ilan edilen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında dönemin teknik direktörü 'ın ısrarıyla 'nin yolunu tutan , sarı-lacivertli takımdan da ayrılıyor. 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında siyah-beyazlı ekipten alınan deneyimli orta saha, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 09:52 ABONE OL
Fenerbahçe'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta yaşadığı sorunların ardından kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan, geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde İstanbul'un diğer yakasına transfer olmuştu.

Siyah-beyazlı takımın ezeli rakiplerinden biri olan Fenerbahçe'ye, yeni bir başlangıç umuduyla giden Tolgay için işler yolunda gitmedi. 29 yaşındaki oyuncu, kendisini ısrarla isteyen Ersun Yanal başta olmak üzere tüm camianın beklentilerini karşılayamadı.

3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sarı-lacivertli formayı giyen deneyimli orta saha, Beşiktaş'ta gösterdiği performansın bile altında kalınca, ayrılık kaçınılmaz oldu.

Fenerbahçe yönetiminin Tolgay Arslan'dan kendisine kulüp bulmasını istediği öğrenildi. Yönetimin aldığı bu kararda Ersun Yanal'ın takımdan gönderilmesinin de etkisinin olduğu konuşuluyor.

Bu sezon 8'i Süper Lig'de olmak üzere toplamda 17 maçta Fenerbahçe formasını giyen Tolgay Arslan, 2 asist yaptı.

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Fenerbahçe'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor
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