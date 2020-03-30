FIFA maaşları indirse de rahatlasak!

Corona virüsü (COVID-19) salgını nedeniyle birkaç ülke hariç tüm dünyada futbol durma noktasına gelirken kulüplerin gözü FIFA'nın Çarşamba ya da Perşembe günü yapacağı açıklamaya çevrildi. Son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntı, liglerin ertelenmesiyle birlikte had safhaya ulaşan Beşiktaş da çıkacak kararı bekliyor… Profesyonel Futbolcu Dernekleri Uluslararası Federasyonu ile FIFA arasındaki yürütülen görüşmelerde futbolcu maaşlarında ciddi indirim masaya yatırıldı.



SÜRECİ SPORTİF A.Ş. YÖNETİCİSİ CENK SÜMER TAKİP EDİYOR

Beşiktaş adına süreci takip eden isim ise Sportif A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Cenk Sümer. Yıllık 53 milyon Euro maaş yükü olan siyah-beyazlıların ücretlerde indirim beklentisi %30 ila 50 arasında. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, kesintinin bekledikleri oranda çıkması halinde rahat bir nefes alacaklarını düşünüyor. Beşiktaş'ta maaşı en yüksek 5 isim şöyle: Vida (3 milyon Euro), Burak (2.5 milyon Euro), Lens (2.3 milyon Euro), Ljajic (2.2 milyon Euro), Ruiz (1.8 milyon Euro).

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