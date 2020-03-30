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'a 3 takım talip oldu

2018 yılının yaz transfer döneminde 'dan 'ın yolunu tutan Alman kaleci , sezon sonunda siyah-beyazlı ekipten ayrılacak. 2 yıllık kiralık kontratı bitecek olan deneyimli file bekçisi için 3 takım devreye girdi. basınında yer alan habere göre, Portekiz ekibi Sporting, İngiliz temsilcisi ve Belçika takımı Anderlect, Karius'u kadrosuna katmak istiyor.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 17:33 ABONE OL
Loris Karius'a 3 takım talip oldu

Beşiktaş'ın büyük umutlarla Premier Lig ekibi Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius'un Türkiye kariye adeta kabus gibi geçti. 2018 yılında geldiği siyah-beyazlı takımda ikinci sezonunu yaşayan Alman kaleci ile yollar ayrılacak.

Sezon sonunda kiralık kontratı bitecek olan 26 yaşındaki kaleci ile yeniden anlaşma sağlanmayacak. Beşiktaş'ın göndereceği Karius için Avrupa kulüpleri ise şimdiden sıraya girdi.

Belçika basınında yer alan habere göre, 3 takım Liverpool'un kapısını çalacak. Deneyimli eldiveni Portekiz'in önde gelen kulübü Sporting'in yanı sıra bir başka Premier Lig ekibi West Ham ile Belçika takımlarından Anderlecht istiyor.

Öte yandan West Ham United'ın Karius'un bonservisini almak için 6 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade ediliyor. Karius bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 maça çıkarken kalesinde 46 gol gördü.

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Loris Karius'a 3 takım talip oldu
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