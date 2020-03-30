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hakkındaki iddialara yanıt verdi

geçtiğimiz günlerde futbol takımından 1 oyuncunun corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıklarken, bu oyuncu olduğu iddia edilen Alman oyuncu sosyal medya hesabından sağlık durumuyla son dakika açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 19:06 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 19:21 ABONE OL
Max Kruse hakkındaki iddialara yanıt verdi

Fenerbahçe Kulübü, 25 Mart Çarşamba günü resmi sitesinden yaptığı açıklama ile futbol takımından 1 oyuncunun corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuş ve takip eden günlerde çıkan haberlerde bu ismin Max Kruse olduğu iddia edilmişti.

Alman futbolcu sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama bulundu.

"Evdeyim ve iyi hissediyorum"

Hastanede olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Kruse, "Hastanede olduğumu yazanlar var. Evdeyim ve iyi hissediyorum. Bunları dinlemeyin, evde kalmaya devam edeceğim" dedi.

Kruse geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda çalışma görüntülerine yer vermiş ve "Bahane yok" ifadelerini kullanmıştı.

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Max Kruse hakkındaki iddialara yanıt verdi
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