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Sörloth kararını verdi!

'da gösterdiği performansla takımına büyük katkı veriyor. Golleri ve asistleriyle lige damga vuran Norveçli golcü Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmişti. 24 yaşındaki futbolcu konusundaki kararını verdi.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 11:16 ABONE OL
Sörloth transfer kararını verdi!

Alexander Sörloth'un adı her gün Avrupa'da bir büyük kulüple anılıyor. Ancak geldiği günden bu yana çalışkanlığı ve profesyonelliği ile öne çıkan Norveçli golcü, kendini bu gündemin dışında tutuyor.

ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA DÜŞÜNCESİ YOK
Sörloth yakın çevresine "Şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyorum. Transfer sonraki iş" diyor.

KRAL SÖRLOTH PEDAL BASTI
Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth koronavirüs sebebiyle izole yaşadığı günlerde antrenmanlarını aksatmıyor. Norveçli yıldız her gün pedal çevirerek formunu koruyor. 24 yaşındaki forvet oyuncusu bu anları sosyal medya hesabına yükledi. Bordo-mavili taraftarlar da onun gollerini özlediklerini söylediler.

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Sörloth transfer kararını verdi!
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