Süper Lig'de flaş ayrılık! Sebebi corona virüsü

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada flaş bir ayrılık yaşandı. Konyaspor, ocak ayında transfer ettiği Robert Mak'la anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, Mak'ın ayrılık sebebi tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü. Deneyimli futbolcunun, corona virüsü nedeniyle liglerin başlangıç tarihinin belirsiz olduğu ve ayrılmak istediği ifade edildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Ara transfer döneminde kadromuza Zenit'ten dahil edilen futbolcumuz Robert Mak'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Bireysel çalışmalarına Konya'da devam eden oyuncumuz Robert Mak, coronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ailesi için endişelendiğini ve bu dönemde yanlarında olmak istediğini yönetim kurulumuza bildirdi.

Robert Mak, Süper Lig'in yeniden başlama tarihiyle ilgili belirsizliğin bu kararı almasında önemli rol oynadığını belirterek, talebin 'insani açıdan' değerlendirilmesini ve sözleşmenin feshi konusunda yönetim kurulumuzun kendisine yardımcı olmasını istedi.

Yönetim kurulumuz ise, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, bu dönemde aklı sürekli ailesinde olan futbolcuları belli bir hedefe motive etmenin daha da zorlaştığını değerlendirerek, oyuncumuz Robert Mak'ın sözleşmesini feshetme talebini kabul etti.

Robert Mak'a kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarı, sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyoruz."