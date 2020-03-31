Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medyadan paylaştığı videoyla evde kal mesajı verdi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle sporcular çalışmalarını evlerinde bireysel olarak sürdürüyor.SPOR CAMİASINDAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA BÜYÜK DESTEK
Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder de antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından top ile gerçekleştirdiği çalışmayı ''Evde kal'' etiketiyle paylaştı.
Cengiz Ünder'den dikkat çeken "Evde kal" paylaşımı