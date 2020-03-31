Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cengiz Ünder'den dikkat çeken evde kal paylaşımı

'den dikkat çeken evde kal paylaşımı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle sporcular çalışmalarına evlerinde bireysel olarak devam ederken (Serie A) ekibi Roma'da forma giyen milli oyuncu sosyal medya hesabından, evinde yaptığı çalışmayı "Evde kal" etiketiyle paylaştı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 31.3.2020 20:05 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 20:08 ABONE OL
Cengiz Ünder'den dikkat çeken evde kal paylaşımı

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medyadan paylaştığı videoyla evde kal mesajı verdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle sporcular çalışmalarını evlerinde bireysel olarak sürdürüyor.

SPOR CAMİASINDAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA BÜYÜK DESTEK

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder de antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından top ile gerçekleştirdiği çalışmayı ''Evde kal'' etiketiyle paylaştı.

Cengiz Ünder'den dikkat çeken "Evde kal" paylaşımı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cengiz Ünder'den dikkat çeken evde kal paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA