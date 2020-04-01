Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Janssen'den örnek davranış!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Janssen'den örnek davranış!

Fenerbahçe'nin 2017 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kiraladığı Vincent Janssen, futbol hayatını Ligi ekiplerinden CF 'de sürdürüyor. Corona virüsü dolayısıyla zor günler geçiren Monterrey kulübüne iyi haber, Hollandalı yıldızdan geldi!

Giriş Tarihi: 1.4.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 19:06 ABONE OL
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Janssen'den örnek davranış!

Corona virüsü nedeniyle birçok kulübü ekonomik anlamda zor günler yaşarken, futbolcularından maaş indirimi talep ederek rahatlamak istiyor... Bu durumdan etkilenen Meksika ekibi Monterrey de futbolcularına maaş indirimi çağrısında bulundu. Monterrey forması giyen eski Fenerbahçeli oyuncu Vincent Janssen, kulübünün çağrısını karşılıksız bırakmayarak maaşında inidirme gideceğini açıkladı.

"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"
Hollandalı forvet "Niyetim çalışma arkadaşlarıma yardım etmek. Bu konuda konuşmalıyız ve sahip olduğumuz değerlere yardım etmeliyiz." ifadelerini kullandı. Meksika Ligi'ndeki diğer takımların da ekonomik sorunları aşmak için çalışanlarının maaşlarında indirime gitme kararı aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Janssen'den örnek davranış!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA