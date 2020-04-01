Son dakika açıklaması! Galatasaray'da Selçuk İnan böyle duyurdu

Son dakika corona virüsü haberleri... Spor dünyasını etkisi altına alan corona virüsü, takımları ekonomik yönden bir hayli etkiledi. Bu sebeple Bayern Münih, Barcelona gibi Avrupa'nın dev takımlarında futbolcu maaşlarında indirime gidildi. Ülkemizde de benzer bir uygulama olacak mı merak la beklenirken Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan konuya ilişkin açıklamada bulundu.



İŞTE SELÇUK İNAN'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Büyük Galatasaray Taraftarı ve Kamuoyuna, Malumu olduğunuz üzere, ülkemiz Covid-19 pandemisi nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Bu sürecin yarattığı sıkıntılar, kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi.

Geçmişte olduğu gibi, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye'nin en büyük camiası olan Galatasaray'ımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım.

Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok.

Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray Oo taraftarının bilgisine (o sunmak istiyorum.

Biz üzüntülerde ve sıkıntılarda ortaklaşabilen bir milletiz. Bu salgını da hep birlikte mücadele ederek, dayanışma ruhuyla yeneceğiz.

Bu vesileyle, salgın nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden bütün yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Evde kalın, sağlıklı kalın...

Saygılarımla,

Selçuk İnan

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