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Ve belli oldu! Corona virüsü sonrası ...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbol camiasını da ekonomik olarak zorluyor. Liglerin askıya alınmasıyla birçok gelir kaleminden yoksun kalan kulüpler, çareyi oyuncu maaşlarında indirime gitmekte buldu. Bu durumun ilk örneklerini ise ve verdi. İspanyol devi, futbolcularla yüzde 70 oranında maaş indirimi konusunda anlaştı. ekiplerinden da benzer bir yola gidecek. İşte siyah-beyazlı takımın planı...

Giriş Tarihi: 1.4.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 15:58 ABONE OL
Ve belli oldu! Corona virüsü sonrası Burak Yılmaz...

Corona virüsü sebebiyle dünya çapında birçok ligin durdurulması sonrasında mali sıkıntı içerisine giren kulüpler, bir bir ekonomik tedbirler almaya başladı.

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Ve belli oldu! Corona virüsü sonrası Burak Yılmaz...
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