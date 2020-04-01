Ve belli oldu! Corona virüsü sonrası Burak Yılmaz...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbol camiasını da ekonomik olarak zorluyor. Liglerin askıya alınmasıyla birçok gelir kaleminden yoksun kalan kulüpler, çareyi oyuncu maaşlarında indirime gitmekte buldu. Bu durumun ilk örneklerini ise Juventus ve Barcelona verdi. İspanyol devi, futbolcularla yüzde 70 oranında maaş indirimi konusunda anlaştı. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş da benzer bir yola gidecek. İşte siyah-beyazlı takımın planı...
Giriş Tarihi: 1.4.2020 15:50Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 15:58ABONE OL
Corona virüsü sebebiyle dünya çapında birçok ligin durdurulması sonrasında mali sıkıntı içerisine giren kulüpler, bir bir ekonomik tedbirler almaya başladı.