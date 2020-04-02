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Avrupa'da dev takas! 'den ile 'dan ...

Son dakika haberleri... 'nın dev ekiplerinden , eski oyuncusu Brezilyalı 'ın peşinde. Katalan ekibi, Neymar'ı kadrosuna katmak için 'den transfer ettiği 'ı gözden çıkardı. 'un haberine göre Barcelona, Griezmann'ın yanı sıra ciddi bir rakamı da bu transfer için gözden çıkardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.4.2020 22:20 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 22:21 ABONE OL
Avrupa'da dev takas! PSG'den Neymar ile Barcelona'dan Griezmann...

Greizmann'dan istediği katkıyı bir türlü alamayan Katalan ekibi gözünü eski yıldızına dikti. PSG'ye 222 milyon euroya sattığı Neymar'ı geri getirmek isteyen Barcelona girişimlere başladı.

PSG'nin yaklaşık 150 milyon euro fiyat biçtiği Neymar için Barcelona, Greizzman'ı takas için önerecek. Piyasa değeri yaklaşık 100 milyon euro olan Griezzman'ın üzerine para da teklif edecek Katalanlar bu yaz transferi bitirme niyetinde...

Fakat halihazırda Barcelona'da corona virüs nedeniyle yapılan %70'lik maaş indiriminin gelecek sezon devam etme ihtimali Neymar'ı ikna yolunda büyük bir handikap olarak gözüküyor.

NEYMAR

GRIEZMANN

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Avrupa'da dev takas! PSG'den Neymar ile Barcelona'dan Griezmann...
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