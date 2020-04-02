Beşiktaş yıldız isimle yola devam etme kararı aldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kiralık futbolcular arasında kalmasını istediği tek isim olan Mohamed Elneny, şartlar uygun olursa önümüzdeki sezon da siyah-beyazlı formayı giyecek.

Sözleşmesinde 18 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 27 yaşındaki oyuncunun bu ücretini karşılama ihtimali bulunmayan yönetim, İngiliz ekibinin oyuncuyu gelecek sezon kadrosunda düşünmemesini fırsata çevirmek istiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Arsenal'in Elneny'yi planladığı gibi bonservisle satamaması halinde kiralamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Mısırlı orta saha daha önce yaptığı açıklamada kariyerine Beşiktaş'ta devam edebileceğini belirtmişti.

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Rıdvan: Beşiktaş benim hayatım

Beşiktaş'ta geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Rıdvan Yılmaz, kulüp dergisine samimi açıklamalarda bulundu. 18 yaşındaki sol bek, "Sergen Yalçın senin hocan olacak, Boateng ile birlikte oynayacaksın, Quaresma ile arkalı önlü oynayacaksın deseler inanmazdım. Beşiktaş benim gerçekten hayatım. Çünkü ailemden çok Beşiktaş ile yaşıyorum. Buralara gelmemin tek sebebi Beşiktaş'ın büyüklüğüdür. Beşiktaş olmasa Rıdvan Yılmaz olur muydu? Orası muamma. Camiamızı hiçbir zaman mahcup etmemeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

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