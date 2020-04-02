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'den sürpriz takas planı!

Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan , flaş bir harekata imza atmak üzere. Önümüzdeki sezon için kadrosunda düşünmediği Michael Frey ve Mathias Zanka'yı takasta kullanmak isteyen Fenerbahçe, gözünü 2 ekiplerinden Hannover'de forma giyen 'ya dikti.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 10:32 ABONE OL
Fenerbahçe'den sürpriz takas planı!

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 'mali kriz' nedeniyle takas yine önemli bir gündem maddesi olacak. Sarı-lacivertlilerin, Hannover'li Linton Maina için de bu formülü işletmeyi düşündüğü belirtildi. Scout ekibi tarafından olumlu rapor verilen 20 yaşındaki sağ kanat için Alman ekibine Nürnberg'te kiralık oynayan Frey ile Düsseldorf'a gönderilen Zanka'nın önerileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN İKİ RAKİBİ VAR!

Bu sezon Bundesliga 2'de 2 gol+7 asistlik performansıyla göz dolduran Maina için Fenerbahçe'ye iki rakibin daha çıktığı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre Bundesliga ekiplerinden M'Gladbach ile Köln'ün de genç oyuncuyu istediği ifade edildi.

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Fenerbahçe'den sürpriz takas planı!
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