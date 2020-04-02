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’ten büyük jest

’nin yıldız futbolcusu, Koronavirüs’le mücadele için ’a bağış yaptı. Kızılay da sarı-lacivertli oyuncuya desteği için teşekkür etti...

Giriş Tarihi: 2.4.2020 ABONE OL
Garry Rodrigues’ten büyük jest

Koronavirüs'e karşı Fenerbahçeli futbolcular toplu olarak yardımda bulundukları gibi bireysel olarak da ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun son örneği takımın Hollandalı yıldızı Garry Rodrigues oldu. Rodrigues, Koronavirüs'le mücadele kapsamında Kızılay'a para bağışı yaptı. Kızılay da Hollandalı yıldıza özel bir teşekkür yazısı yollarken yardımın miktarı konusunda bir açıklama yapılmadı. Kızılay'ın mesajında ise şu ifadeler kullanıldı: "Büyük yardım seferberliğinde desteğini esirgemeyen ve bu zorlu süreci hep birlikte atlatmamıza yardımcı olan Garry Mendes Rodrigues'e en içten teşekkürlerimizle."

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Garry Rodrigues’ten büyük jest
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