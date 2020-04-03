Brezilya'da gündem Fatih Terim! Corona virüsü...

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan ve ülkemizde de etkisini gösteren corona virüsü salgını, spor camiasını da vurdu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, deneyimli teknik direktör Fatih Terim'in yanı sıra Fenerbahçe BEKO'da 1 sporcu, 1 teknik kadro ve 2 idare kadro personelinin testleri pozitif çıktı. Fenerbahçe Futbol Takımı'nda da 1 futbolcuda corona virüsü saptanmıştı.

ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Öte yandan Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski efsane kalecisi Rüştü Reçber de corona virüsü ile mücadele eden isimler arasında.

Ancak bu isimlerin içinde Fatih Terim'in hastalık süreci herkesi şaşırtmıştı. 7 günde hastaneden taburcu olan deneyimli hocanın bu durumu Brezilya'da da haber oldu.

Brezilya basınından es.besoccer, Fatih Terim'in hastalık sürecini ilham verici olarak tanımladı. Internacional Kulübü Başkanı Marcelo Medeiros'un 14 günde corona virüsünü yendiği haberi okuyucuyla paylaşılırken, Fatih Terim örnek gösterildi.

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