Fenerbahçe'nin eski yıldızı açıkladı: Türkiye'ye dönmek istiyorum

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef De Souza, BeIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Türkiye'de geçirdiği günlerden yeniden Türkiye'de forma giyme olasılığına kadar pek çok konuda konuşan Josef De Souza, en özel maçının da Galatasaray maçı olduğunu söyledi.

Brezilyalı oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'de geçirdiğim yıllar futbol hayatımın en iyi yılları diyebilirim. Sao Paulo'da Milli Takım'a kadar yükseldim ancak en güzel yıllarımı Fenerbahçe'de geçirdim. Fenerbahçe'de iz bırakabildiğime inanıyorum."

"Hala mesaj atıyorlar"

"Fenerbahçe'de kupa kazanamamış olmama rağmen taraftarlar bana hala mesaj atıyorlar çünkü onlar sahada her şeyimi verdiğimi gayet iyi bir şekilde görüyorlardı. Onlar, bugün bile benim yanımdalar."

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"Türkiye bana kucak açmış bir ülke"

"İstanbul bana kucak açmış bir şehir, Türkiye bana kucak açmış bir ülke. Türkiye, Brezilya'dan sonra ikinci vatanım diyebilirim."

"En özel maç Galatasaray"

"Benim için özel, unutulmayacak maç; Galatasaray deplasmanıydı kesinlikle. Son dakikada attığım golle o maçtan galibiyetle ayrılmayı başarmıştık. O günden sonra Fenerbahçe, ne içeride ne dışarıda yanılmıyorsam bir daha Galatasaray'ı yenmeyi başaramadı. Bu, o golü benim için daha da özel kılıyor. Benim için özel maç, Galatasaray maçıydı."

"Türkiye'ye dönmek istiyorum"

"Kalpten dileğim, Türkiye'ye dönmek. O atmosferi bir kez daha hissetmek istiyorum. Türkiye'ye dönüp eksiği tamamlamak istiyorum, kupa kazanmak istiyorum. Türk futbolunun tarihinde kupa kazanarak yer etmek istiyorum. Umarım en kısa zamanda Fenerbahçe tekrar maçlar kazanmaya başlar. Çünkü taraftarların Fenerbahçe'ye ne kadar sevgi duyduğunu hepimiz biliyoruz. Onların hak ettiği, kupalar için oynayan Fenerbahçe'yi görmek."

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"Trabzonspor ve Başakşehir önde gözüktüler"

"Bu sezon Trabzonspor ve Başakşehir daha önde gözüktüler. Galatasaray son dönemde iyi bir dönem geçiriyor. Bu güçlü takımlar, kazanmaya başladılar mı onları durdurmak zor olur. Fenerbahçe de tam tersi, sıkıntılı bir dönemin içindeydi."

"Hiçbir kulübe kapıyı kapatamam"

"Fenerbahçe'yi çok seviyorum, evet. Ama ben bir profesyonelim ve hiçbir kulübe kapıyı kapatamam. Başka bir takım teklifle gelirse ve Fenerbahçe beni istemiyorsa, mutlaka görüşür, konuşurum."

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