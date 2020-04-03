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için iddiası!

'da gündem yaratacak bir gelişmesi yaşandı. Gelecek sezon kadrosuna sol bek takviyesi yapacak olan sarı-kırmızılı ekibin listesinde ile sözleşmesi sona erecek olan yer alıyor. Saracchi'yi takımda tutacak olan 'in, yerli takviyesi ise Hasan Ali Kaldırım olabilir. Milli sol bek, saro-lacivertli takımla henüz kontrat uzatmadı.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 08:24 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 08:28 ABONE OL
Galatasaray için Hasan Ali Kaldırım iddiası!

Corona virüsü nedeniyle ligler askıya alınsa da takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda Marcelo Saracchi'ye alternatif bir sol bek arayan Galatasaray'ın gündemine Hasan Ali Kaldırım geldi.

Fotomaç'ın haberine göre, TFF'ye bildirilen listede yer almadığı için ligin ikinci yarısında forma giyemeyen Nagatomo'nun sözleşmesi bitiyor. Japon futbolcunun Galatasaray kariyeri sona ererken, yerine iki aday var. PSG forması giyen Kurzawa ve Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım.

Bu transferde Hasan Ali Kaldırım'ın yerli olarak bir adım önde olduğu ifade ediliyor. Gelecek yıllarda değişmesi planlanan yabancı kontenjanı da belirleyici bir faktör. Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu, şartlar oluşursa imzayı atacak.

2012 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım, bu sezon geçirdiği uzun sakatlıklar yüzünden fazla forma şansı bulamadı. Deneyimli sol bek 12 maçta görev aldı, gol ya da asist katkısı yapamadı.

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Galatasaray için Hasan Ali Kaldırım iddiası!
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