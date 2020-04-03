Tüm sporcuların COVID-19 raporunu istiyorum

Amacın kâr etmek olmadığının altını çizen Bakan, uluslararası organizasyonlarla koordineli çalışmalarını istediği federasyonlara sporcu sağlığını düşünerek hareket etmelerini söyledi
Tüm liglerde ve yaş gruplarında mücadele eden sporcu, teknik adam, antrenör, hakem ve spor hizmet elemanlarının Covid-19 raporunun çıkarılıp çıkarılmadığını soran Bakan, konuyla ilgili rapor talep etti
Sporda üretmeden tüketmenin yaşandığı bir dönemin bittiğini belirten Bakan, "Artık israf yok, herkes ayağını yorganına göre uzatacak" dedi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, video konferans aracılığı ile federasyon başkanları ile bir toplantı düzenledi. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda, liglerin geleceği, sporcu sağlığı ile ilgili alınması gereken tedbirler, kulüplerin bu süreçte yaşayacağı finansal sorunlar ve halk sağlığı konuları
ele alındı.
CEVAP BEKLEYEN SORULAR
Tüm liglerde ve yaş gruplarında mücadele eden sporcu, teknik adam, antrenör, hakem ve spor hizmet elemanlarının Covid-19 raporunun çıkarılıp çıkarılmadığını soran ve kulüplerin bu konuda federasyonlara rapor vermesini isteyen Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarına şu soruları yöneltti: 1-
Sporcu veya kulüplerin Covid-19 ile ilgili talepleri neler, ne gibi desteklere ihtiyaçları var?
2-
Evde antrenman yapan sporcuların takibi nasıl yapılıyor?
3-
Kulüplerin bu konuda yaptıkları çalışmalarının raporu var mı?
YÖNETİCİLER VİRÜS İÇİN TEDBİR ALMAMIŞ
Spor camiasında son yaşananlara bakınca sporculardan çok kulüp yöneticilerinin Covid- 19 ile ilgili kişisel tedbir almadıklarının görüldüğünü dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Maalesef bu konuda yöneticilerin daha dikkatli olması, çevresindekileri ve sporcuları riske atmamaları için bilgilendirmeler yapılmalı''
diye konuştu. Kasapoğlu, 2021 yılı yaz aylarında müthiş bir spor takvimi yaşanacağına işaret etti. Futbolda Avrupa Şampiyonası, basketbolda olimpiyat elemeleri, daha sonra da Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın yapılacağını hatırlatan Bakan, milli takım hocalarının liglerin başlama ve bitme tarihi ile ilgili görüşlerini dile getirdi.
BİZİM AMACIMIZ KÂR ETMEK DEĞİL
Kasapoğlu, yerel liglerin bu sezon ve gelecek sezon takvimlerinin, UEFA, FIFA, FIBA, FIVB ya da Euroleague gibi organizasyonlar ile koordineli şekilde yapılması gerektiğini ifade ederek,
bu süreçte çatı konfederasyon ve organizasyonların alternatifli takvimleri ve stratejilerinin neler olduğunu sordu… Bakan, ''En son Euroleague örneğinde gördük, organizasyonlar, kâr amacını önceliklendirdikleri için, sporcu sağlığı konusunda bizim kadar hassas olamayabiliyor. Mesela Covid-19 İtalya'yı, İspanya'yı, Fransa'yı sarmışken bile maçları son ana kadar oynattılar. Ne kulüplerimizden ne de federasyonumuzdan Euroleague yönetimine ligin tatili ya da seyircisiz oynanması gerektiğine dair bir resmi talep de iletilmedi'' ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, voleybol veya futbolda da benzer durumun söz konusu olduğunu belirterek, "O yüzden bu çatı federasyonları, organizasyonlar ile koordineli olalım ama her kararlarını sorgulayıp önce kendi sporcumuzun sağlığını
düşünerek ortak karar verelim'' dedi.
YENİ PLANLAR YAPIN
Bakan Kasapoğlu, kulüplerin sorunlarına bir de Covid-19'un eklendiğini belirtip şunları söyledi: "Kaynaklarımızı çok dikkatli ve de tutumlu kullanmalıyız. Transfer, maaş, bonservis bedellerini çok aşağıya çekmek gibi ne gerekiyorsa yapılmalı. Bu dönem sporda da artık savurganlığın, üretmeden tüketmenin, ihracat yerine ithalatın önceliklendirileceği bir dönem değil. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak."
Bakan, Finansal Fair Play'in serbest bırakılması, UEFA'nın kulüplere maddi desteklerinin dışsal faktörler olduğunu dile getirerek, "Biz içerde artık israfa müsamaha göstermeyeceğiz. Tüm kulüpler bir stratejide uzlaşıp, önümüzdeki sürece iyi hazırlanmalı''
diye konuştu.
EVDE SPOR İÇİN PLATFORM TEKLİFİ
Bakan Kasapoğlu, evde kondisyon antrenmanı yapan sporcuların doğru yönlendirilmesi ile ilgili hizmeti veremeyen kulüpler varsa, Bakanlık tarafından böyle bir interaktif platform oluşturulabileceğini ifade etti. Koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirmelerinin, kulüpler tarafından iletişim kanalları kullanılarak iletilmesini isterken, federasyonlardan kulüpleri uyarmalarını istedi.
VİDEOLU BAĞLANTI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile video konferans aracılığı ile toplantı düzenledi.
KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANIYOR
Süper Lig Kulüpler Birliği bugün bir toplantı yaparak, Bakan Kasapoğlu ile yapılan görüşmeyi değerlendirecek. Bakan'ın istekleri kulüp başkanlarına iletilecek. Video konferansla gerçekleşecek bu toplantıda UEFA görüşmesinden çıkan sonuçlar da TFF tarafından kulüplere aktarılacak. Öte yandan TFF'nin Bakan'a ligin başlangıç tarihi olarak Haziran'ı işaret ettiği de öğrenildi.