Tüm sporcuların COVID-19 raporunu istiyorum

Tüm liglerde ve yaş gruplarında mücadele eden sporcu, teknik adam, antrenör, hakem ve spor hizmet elemanlarının Covid-19 raporunun çıkarılıp çıkarılmadığını soran Bakan, konuyla ilgili rapor talep ettiGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, video konferans aracılığı ile federasyon başkanları ile bir toplantı düzenledi. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda,ele alındı.Tüm liglerde ve yaş gruplarında mücadele eden sporcu, teknik adam, antrenör, hakem ve spor hizmet elemanlarının Covid-19 raporunun çıkarılıp çıkarılmadığını soran ve kulüplerin bu konuda federasyonlara rapor vermesini isteyen Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarına şu soruları yöneltti:Sporcu veya kulüplerin Covid-19 ile ilgili talepleri neler, ne gibi desteklere ihtiyaçları var?Evde antrenman yapan sporcuların takibi nasıl yapılıyor?Kulüplerin bu konuda yaptıkları çalışmalarının raporu var mı?Spor camiasında son yaşananlara bakınca sporculardan çok kulüp yöneticilerinin Covid- 19 ile ilgili kişisel tedbir almadıklarının görüldüğünü dile getiren Bakan Kasapoğlu,diye konuştu. Kasapoğlu, 2021 yılı yaz aylarında müthiş bir spor takvimi yaşanacağına işaret etti. Futbolda Avrupa Şampiyonası, basketbolda olimpiyat elemeleri, daha sonra da Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın yapılacağını hatırlatan Bakan, milli takım hocalarının liglerin başlama ve bitme tarihi ile ilgili görüşlerini dile getirdi.Kasapoğlu, yerel liglerin bu sezon ve gelecek sezon takvimlerinin,bu süreçte çatı konfederasyon ve organizasyonların alternatifli takvimleri ve stratejilerinin neler olduğunu sordu… Bakan, ''En son Euroleague örneğinde gördük, organizasyonlar, kâr amacını önceliklendirdikleri için, sporcu sağlığı konusunda bizim kadar hassas olamayabiliyor. Mesela Covid-19 İtalya'yı, İspanya'yı, Fransa'yı sarmışken bile maçları son ana kadar oynattılar. Ne kulüplerimizden ne de federasyonumuzdan Euroleague yönetimine ligin tatili ya da seyircisiz oynanması gerektiğine dair bir resmi talep de iletilmedi'' ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, voleybol veya futbolda da benzer durumun söz konusu olduğunu belirterek,düşünerek ortak karar verelim'' dedi.Bakan Kasapoğlu, kulüplerin sorunlarına bir de Covid-19'un eklendiğini belirtip şunları söyledi: "Kaynaklarımızı çok dikkatli ve de tutumlu kullanmalıyız. Transfer, maaş, bonservis bedellerini çok aşağıya çekmek gibi ne gerekiyorsa yapılmalı.Bakan, Finansal Fair Play'in serbest bırakılması, UEFA'nın kulüplere maddi desteklerinin dışsal faktörler olduğunu dile getirerek,diye konuştu.Bakan Kasapoğlu, evde kondisyon antrenmanı yapan sporcuların doğru yönlendirilmesi ile ilgili hizmeti veremeyen kulüpler varsa, Bakanlık tarafından böyle bir interaktif platform oluşturulabileceğini ifade etti. Koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirmelerinin, kulüpler tarafından iletişim kanalları kullanılarak iletilmesini isterken, federasyonlardan kulüpleri uyarmalarını istedi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile video konferans aracılığı ile toplantı düzenledi.Süper Lig Kulüpler Birliği bugün bir toplantı yaparak, Bakan Kasapoğlu ile yapılan görüşmeyi değerlendirecek. Bakan'ın istekleri kulüp başkanlarına iletilecek. Video konferansla gerçekleşecek bu toplantıda UEFA görüşmesinden çıkan sonuçlar da TFF tarafından kulüplere aktarılacak. Öte yandan TFF'nin Bakan'a ligin başlangıç tarihi olarak Haziran'ı işaret ettiği de öğrenildi.