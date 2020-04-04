Cristiano Ronaldo tarihe geçti! Milyar dolarlık ilk futbolcu...

Arjantinli yıldız Messi ile birlikte dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olan Ronaldo, her geçen gün servetini katlamaya devam ediyor.

Dünyanın corona virüsü ile mücadele ettiği bu dönemde, liglerin askıya alınmasından dolayı ekonomik olarak zor günler geçiren Juventus'la maaş indirimi konusunda anlaşan Portekizli, 10 milyon eurodan vazgeçmişti.

MİLYAR DOLARLIK İLK FUTBOLCU

Yıllık 31 milyon euroluk maaşından 10 milyon euro indirime giden deneyimli yıldız, dünyaca ünlü Forbes dergisi tarafından, 'milyar dolarlık servete ulaşan ilk futbolcu olarak duyuruldu.





Ronaldo'nun senelik kazancını hesaplayan Forbes, 35 yaşındaki futbolcunun Juventus'tan aldığı maaşın yanı sıra başta sponsorluk olmak üzere diğer tüm gelirlerinin milyar doları geçtiğini açıkladı. Ronaldo, bunu tarihte başaran ilk futbolcu olarak da kayıtlara geçti. Ronaldo'nun oyun dünyasından giyim dünyasına, kendi kişisel parfüm markasında kadar birçok sponsorluk anlaşmaları bulunuyor.

FLOYD VE TİGER WOODS'UN ARDINDAN 3. SIRADA

Öte yandan Ronaldo'nun aktif spor yaşansıtısını sürdüren sporcular içinde de dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather ve golfçü Tiger Woods'un ardından üçüncü sırada olduğu aktarıldı. Juventus'un golcüsü böylece futbol dünyasındaki rakipleri Messi ve Neymar'ı marka değeri olarak önünde yer almayı başardı.