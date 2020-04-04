Dorukhan Toköz'ün sözleşmesindeki ayrıntı ortaya çıktı! Menajeri neden aceleci...

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz karmaşası devam ediyor. Beşiktaş kadrosuna Eskişehirspor'dan katılan ve gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri arasına giren Dorukhan, bu sezon ise geçirdiği sakatlıktan dolayı pek fazla forma şansı bulamadı. Sözleşmesi gereği Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş ile olan anlaşması, 31 Mayıs 2021'de bitiyor. Dorukhan Toköz – Beşiktaş arasında geleceğe dair birkaç seçenek mevcut. Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ü bu yaz elden çıkarıp transfer için bütçe yaratabilir ya da başarılı oyuncuyla sözleşme yenileyerek yola devam edebilir. Dorukhan Toköz için de benzer seçenekler var. Beşiktaş ile sözleşme yenileyerek kariyerine siyah beyazlı formayla devam edebilir ya da 2021 Ocak'ı bekleyerek istediği takımın yolunu bonservissiz tutabilir. Ancak Beşiktaş bu tehlikeye karşı bu yaz Dorukhan ile sözleşme yenileyemezse futbolcuyu gönderme yolunu tercih edebilir. İşte bu süreçte yaşananlar…