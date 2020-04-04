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'ün sözleşmesindeki ayrıntı ortaya çıktı! Menajeri neden aceleci...

'ın 2018-2019 sezonu başında 'dan ettiği , kısa süre içerisinde Beşiktaş'ta formayı kapmış, 'a kadar yükselmişti. Toköz'ün siyah beyazlı takım ile sözleşmesi 2021 yılı Haziran ayında bitecek. Sözleşme uzatma detayları ise şimdiden konuşulmaya başlandı ve konuya ilişkin futbolcu, futbolcunun menajeri ve Beşiktaş'tan ardı ardına açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.4.2020 21:12 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 21:14 ABONE OL
Dorukhan Toköz'ün sözleşmesindeki ayrıntı ortaya çıktı! Menajeri neden aceleci...

'ta karmaşası devam ediyor. Beşiktaş kadrosuna 'dan katılan ve gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri arasına giren Dorukhan, bu sezon ise geçirdiği sakatlıktan dolayı pek fazla forma şansı bulamadı. Sözleşmesi gereği Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş ile olan anlaşması, 31 Mayıs 2021'de bitiyor. Dorukhan Toköz – Beşiktaş arasında geleceğe dair birkaç seçenek mevcut. Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ü bu yaz elden çıkarıp için bütçe yaratabilir ya da başarılı oyuncuyla sözleşme yenileyerek yola devam edebilir. Dorukhan Toköz için de benzer seçenekler var. Beşiktaş ile sözleşme yenileyerek kariyerine siyah beyazlı formayla devam edebilir ya da 2021 Ocak'ı bekleyerek istediği takımın yolunu bonservissiz tutabilir. Ancak Beşiktaş bu tehlikeye karşı bu yaz Dorukhan ile sözleşme yenileyemezse futbolcuyu gönderme yolunu tercih edebilir. İşte bu süreçte yaşananlar…

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Dorukhan Toköz'ün sözleşmesindeki ayrıntı ortaya çıktı! Menajeri neden aceleci...
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